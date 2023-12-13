السيسي يحصل على 40536 صوتا وفريد زهران 6352 فى الدائرة الأولى بدمياط

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الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الدائرة رقم 1 بقسم دمياط عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث تضم اللجنة 13  لجنة فرعية ومنها لجتنى وافدين، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 90291 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 610265 ناخبا وإجمالي الأصوات البطالة 2812 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة  580420  صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على  40536  صوتا بنسبة، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1185 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 10350 صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

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