نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة قسم أول بمحافظة أسوان
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بالدائرة رقم 1 قسم أول بمحافظة أسوان، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.
وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 159508 ناخبا، وعدد الحضور 110087 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 108483 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1604 ناخبا
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 98077 صوت
فريد زهران: 4157 صوت
عبدالسند يمامة: 3824 صوت
حازم عمر: 2425 صوت