عاجل| لجنة أخميم بسوهاج: السيسي 120733 صوتا وحازم عمر 4663 وزهران 4901

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لجنة سوهاج
لجنة سوهاج

كشفت اللجنة العامة بمركز أخميم بسوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث جاء إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 206921 ناخبا.

وعن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، جاءت 132105 ناخبا، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 541 صوتا، وجاء إجمالي الأصوات الصحيحة 131564 صوتا.

كما أعلنت النتائج كالتالي:

  • حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 120733 صوتا
  • حصول المرشح الرئاسي فريد زهران على 4901 صوتا
  • حصول المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1267 صوتا
  • حصول المرشح الرئاسي حازم عمر على 4663 صوتا.
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