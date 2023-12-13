عاجل| نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية برأس غارب: السيسي حصل على 20378 صوتا

كشفت اللجنة العامة قسم رأس غارب البحر الأحمر، عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، جاء إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 47505 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 34649 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 1805 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 32844 صوتا.

كما جاءت النتائج كما يلي:

حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 20378 صوتا

المرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 43 صوتا

المرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.