السيسي يكتسح نتائج فرز الأصوات الأولية في مختلف المحافظات بنسبة تتخطى الـ 90%

جاءت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الرئاسية، التي وصلت إلى اللجان العامة في مختلف محافظات الجمهورية، بتقدم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وحصل على نسبة تخطت الـ 90%، وجاء تفاوت في ترتيب المرشحين الأخرين.

وأعلنت لجنة 11 بالزقازيق بمحافظة الشرقية عن نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، وجاء عدد الأصوات الصحيحة 406461 صوتا، فيما جاءت الأصوات الباطلة 1096 صوتا، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

وأعلنت النتائج كالتالي:-

حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 357698 صوتا

حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 30367 صوتا.

حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 791 صوتا

حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 17605 صوتا.

وكشفت اللجنة العامة قسم رأس غارب البحر الأحمر، عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، جاء إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 47505 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 34649 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 1805 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 32844 صوتا.

كما جاءت النتائج كما يلي:

حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 20378 صوتا

المرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 43 صوتا

المرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.

كشفت اللجنة العامة بمركز أخميم بسوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث جاء إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 206921 ناخبا.

وعن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، جاءت 132105 ناخبا، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 541 صوتا، وجاء إجمالي الأصوات الصحيحة 131564 صوتا.

كما أعلنت النتائج كالتالي: