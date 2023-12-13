تعرف على نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بمحافظة البحر الأحمر

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة،  قسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 47 الف 505 ناخبا، وعدد الحضور 34 الف 649 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 32 الف 844 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1805 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي:   20 الف 378         

فريد زهران:               

عبدالسند يمامة:   43      

 حازم عمر:      10 الف 334

الانتخابات الرئاسية أخبار مصر انتخابات الرئاسة السيسي فريد زهران عبدالسند يمامه حازم عمر انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات مصر نتائج الفرز
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

تحذير عاجل من إدارة بايدن لـ جيش الاحتلال بعد بدء إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت

بعد الثلاثية وحسم بطاقة التأهل.. من يحقق الفوز القلعة الحمراء أم نمور جدة؟

كورة لايف الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية| يلا شوت

زوجه مسلم السابقة تحسم الجدل حول انفصالها عنه فما الأمر؟

مهيب عبد الهادي يكشف موقف أحمد عبد القادر مع الأهلي في يناير

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا