السيسي يكتسح بنتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة في قسم شرطة الأربعين

محافظات
بوابة الفجر

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة السويس نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم الأربعين بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 186 ألف 400 ناخبا، وعدد الحضور  120 الف و378 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 129 ألف و343  ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 3404 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 123 ألف و80  صوتا
فريد زهران: 4000 صوتا
عبدالسند يمامة: 263 صوتا
حازم عمر: 2000 صوتا

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