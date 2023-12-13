ننشر نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة قسم أول بمحافظة أسوان

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بالدائرة رقم 1 قسم أول بمحافظة أسوان، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 159508 ناخبا، وعدد الحضور 110087 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 108483 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1604 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 98077 صوت

فريد زهران: 4157 صوت   

عبدالسند يمامة: 3824 صوت   

حازم عمر:  2425 صوت

الانتخابات الرئاسية أخبار مصر انتخابات الرئاسة السيسي فريد زهران عبدالسند يمامه حازم عمر انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات مصر نتائج الفرز
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

ترافيس سكوت يشارك عمرو دياب إحياء أولى حفلات مهرجان "ساوند ستورم الرياض"

كورة لايف الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية| يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت

بعد الثلاثية وحسم بطاقة التأهل.. من يحقق الفوز القلعة الحمراء أم نمور جدة؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

كـورة لايف بث مباشر تويتر مباراة الاتحاد.. الآن مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

يتصدرهم رئيس نادي أنقرة التركي.. أشهر 10 اعتداءات على الحكام حول العالم