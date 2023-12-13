نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بمركز الزقازيق

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الشرقية نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة مركز الزقازيق بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 550 ألف و554 ناخبا، وعدد الحضور 407 ألف 530 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 406 ألف و461 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1096 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 357 ألف 698 صوتا

فريد زهران: 30 ألف 367 صوتا

عبدالسند يمامة: 771 صوتا

حازم عمر: 17 ألف 605 صوتا