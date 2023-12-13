لجنة قسم جرجا.. السيسي 73507 صوتا وزهران 2983 وعمر 2839 ويمامة 772

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فرز انتخابات الرئاسة
فرز انتخابات الرئاسة

أعلنت اللجنة العامة بقسم جرجا محافظة سوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 73507 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2983 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 772 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 2839  صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة سوهاج
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