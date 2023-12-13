مركز الإسماعيلية.. السيسي 62864 صوتا وحازم عمر 3809 وزهران 1782 ويمامة 656

محافظات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة العامة مركز الإسماعيلية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 62864 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1782 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 656 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 3809 صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

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