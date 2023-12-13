مركز أبو صوير.. السيسي 59373 صوتا ويمامة 33893 وحازم عمر 1167 وزهران 1097

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جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة العامة مركز أبو صوير الإسماعيلية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 59373 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1097 صوتا،   والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 33893 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على  1167  صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

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