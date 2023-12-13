الأرجنتين تخفض قيمة عملتها إلى النصف

أعلنت الأرجنتين خفض قيمة عملتها "البيزو" بأكثر من 50 بالمئة ليصل إلى 800 بيزو مقابل الدولار الواحد، في إطار سلسلة إجراءات طارئة أعلن عنها وزير الاقتصاد شملت كذلك تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو في في خطاب تلفزيوني أمس الثلاثاء: "سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر".

ويأتي ذلك بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا للأرجنيتن، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وقيامه بخفض عدد الوزارات الحكومية إلى النصف أيضا.

وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار، بالإضافة إلى دين بقيمة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مع 10.6 مليار دولار مستحقة للدائنين متعددي الأطراف والقطاع الخاص بحلول أبريل القادم.

وسجلت العملة الأرجنتينية مستوى 366.5 بيزو للدولار قبل الإعلان عن خفضها.