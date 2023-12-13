كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يعقدان أولى جولات محادثات التجارة الرقمية

بدأت الجولة الأولى من المحادثات حول التجارة الرقمية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، تماشيًا مع الجهود الرامية إلى البحث عن شراكات أوسع في صناعتي الإنترنت والبيانات.

وبدأ الاجتماع في بروكسل ويستمر لمدة ثلاثة أيام بعد الاتفاق على بدء المفاوضات ذات الصلة في أكتوبر.

ويخطط الطرفان لتبادل الآراء حول مجموعة واسعة من المواضيع، منها نقل البيانات والمعلومات الشخصية والأمن السيبراني.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية "إن اتفاقية التجارة الرقمية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ستوفر بيئة تجارية مفتوحة وعادلة للشركات والمستهلكين، وستعمل على تعزيز شراكات التجارة الرقمية من خلال خلق فرص جديدة ورفع القدرة التنافسية للشركات، منها الشركات الصغيرة والمتوسطة".