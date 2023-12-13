تباطؤًا نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر

أفادت إحصاءات اليوم (الأربعاء) بأن الوظائف في كوريا الجنوبية نمت بوتيرة أبطأ لأول مرة في 4 أشهر في نوفمبر.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية فقد بلغ عدد العاملين 69ر28 مليون شخص في الشهر الماضي بزيادة 277 ألفًا عن الشهر نفسه من العام الماضي، متباطئا من زيادة 346 ألفًا أكتوبر.

و ذكرت البيانات أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 3ر2% في نوفمبر دون تغيير عن العام الماضي.

وتراجعت أعداد الوظائف الإضافية الشهرية إلى أقل من 300 ألف يوليو ولكنها ارتفعت إلى 268 ألفًا في أغسطس وانتعشت إلى 300 ألف في أكتوبر.

وكشفت البيانات أن التوظيف سجل نموًا على أساس سنوي منذ مارس عام 2021.