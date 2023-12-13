ارتفاع ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأخير

ارتفعت ثقة شركات التصنيع الكبيرة اليابانية خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للانتشار إلى 12 نقطة، رغم توقعات المحللين إلى 10 نقاط فقط مقابل 9 نقاط خلال الربع الثالث من العام.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الياباني، تراجع مؤشر النظرة المستقبلية لشركات التصنيع الكبرى خلال الربع الأخير من العام إلى 8 نقاط، رغم توقع المحللين تراجعه إلى 9 نقاط، مقابل 10 نقاط خلال الربع الثالث.

ونما الإنفاق الرأسمالي لشركات التصنيع الكبرى خلال الربع الرابع من العام الحالي بنسبة 13.5 %، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 12.4 % مقابل 13.6 % خلال الربع الثالث.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى إلى 30 نقطة مقابل توقعات باستقراره عند نفس مستواه في الربع الثالث وكان 27 نقطة.

وارتفع مؤشر النظرة المستقبلية لهذه الشركات إلى 24 نقطة.

وسجل مؤشر شركات التصنيع الصغيرة نقطة واحدة، في حين سجل مؤشر الشركات غير الصناعية الصغيرة 14 نقطة خلال الربع الثاني.