15 % ارتفاع في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر



أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المهندس هاني برزي، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من "يناير - أكتوبر" من العام الجاري بنحو 15% بمعدل 546 مليون دولار لتبلغ 4.3 مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت بلغت نحو 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

أضاف المجلس التصديري ـ في بيان اليوم الأربعاء أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات شهر أبريل 2023 بلغت 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 498 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 444 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 486 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات شهر أغسطس 2023 بلغت حوالى 519 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 392 مليون دولار محققة نسبة نمو 9%، مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 378 مليون دولار بنسبة نمو 12% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337 مليون دولار.

ونوه بأن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 740 مليون دولار بنسبة نمو 12%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 380 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 21%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 192 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 7%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 644 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 فقد احتلت "السودان" المركز الأول بقيمة 426 مليون دولار، وبنسبة نمو 165% وقيمة نمو 266 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها "المملكة العربية السعودية" في المركز الثاني بقيمة صادرات 336 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، "ليبيا" في المركز الثالث بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 18%، "فلسطين" بقيمة 208 ملايين دولار ونسبة نمو 26%، "أمريكا" بقيمة 192 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 14%.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر خلال 10 شهور إلى "الأردن" بلغت 157 مليون دولار بنسبة نمو 4%، فيما بلغت الصادرات إلى "العراق" نحو 150 مليون دولار ونسبة نمو 29%، إلى" إيطاليا نحو 144 مليون دولار ونسبة نمو 76%، الإمارات بقيمة 119 مليون دولار وبنسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 116 مليون دولار وبنسبة تراجع 8%، هولندا بقيمة 112 مليون دولار وبنسبة نمو 0.5%، الصين بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 1%، المغرب بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 52%، اسبانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 54%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السودان احتل قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 426 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 266 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 62 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 208 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 100 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، اسبانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة 34 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 33 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 159 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 12 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، الإمارات بقيمة صادرات 119 وقيمة زيادة بلغت 10 ملايين دولار، فرنسا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، الصومال بقيمة صادرات 31 ملايين دولار وقيمة زيادة 8 ملايين دولار، وفي المركز الخامس عشر، اليونان بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 ملايين دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة المجلس إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مرورًا بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود اسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، ويجري ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى كينيا خلال الفترة من 15 - 19 يناير 2023، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضى.

ونوه البيان إلى الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبية، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا أو الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube، إلى جانب باقة متميزة من أهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل أهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.

ويهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبية.