تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و720 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1585 راكبا بموانئها.

ذكرت الهيئة وفقا لبيان  أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و710 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع، 446 شاحنة و10 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية ودليلة" بينما تغادره السفينة NORDSEINE وعلى متنها 36500 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة والسفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل.
كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن بضائع و214 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآورن، فيما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 600 سيارة قادمة من جدة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

نتيجة الانتخابات الرئاسية.. السيسي الأول ومفاجآت في المركز الثاني (نسب وأرقام)

لم تنتهي القصة.. أخر مفاجأت كريستيانو رونالدو لـ النصر السعودي

عاجل.. الزمالك يرفض ضم هدف الأهلي في يناير

عاجل| "بي إنفستمنتس" تتقدم بطلب رفع رأسمالها إلى 1.1 مليار جنيه للاستحواذ على أوراسكوم المالية

الهيئة العامة للاستثمار تفوز بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة (WAIPA)

مدرب سموحة يفجرها: طلبت التعاقد مع "مشاغب الأهلي"

علي ماهر يطمئن على جاهزية لاعبي المصري قبل مواجهة الزمالك بالدوري