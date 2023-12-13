تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و720 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1585 راكبا بموانئها.

ذكرت الهيئة وفقا لبيان أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و710 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع، 446 شاحنة و10 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية ودليلة" بينما تغادره السفينة NORDSEINE وعلى متنها 36500 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة والسفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن بضائع و214 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآورن، فيما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 600 سيارة قادمة من جدة.