عاجل| "بي إنفستمنتس" تتقدم بطلب رفع رأسمالها إلى 1.1 مليار جنيه للاستحواذ على أوراسكوم المالية

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، أنها أرسلت تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمالها المصدر بحد أقصى 1.1 مليار سهم من 800.1 مليون سهم حاليًا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة إلى هيئة الرقابة المالية للموافقة عليه.

وجاءت خطط الشركة في زيادة رأسمالها؛ لتقديم عرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على نسبة تمثل 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية عبر الية مبادلة الاسهم.

وكانت " بي إنفستمنتس القابضة "، اعلنت في يونيو الماضي توقيع اتفاق مع المساهم الرئيسي بشركة أوراسكوم المالية لتنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة بالشركة لا تقل عن 51% وحتي 90%.

واعتمدت وقتها معامل مبادلة لتنفيذ عرض الشراء الإجباري بواقع 1 سهم من أسهم بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، على أن يتم تحد معامل المبادلة النهائي سيتم بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل.

ووفقا لتقرير المستشار المالي المستقل بي دي أوكيز الذي اعتمده مجلس الادارة وفقا لبيان الشركة اليوم، فإن القيم العادلة لسعر سهم بي إنفستمنتس القابضة يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع 1 سهم من رأسمال بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 51.15 سهم من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

وأضاف البيان، أن الشركة ستلتزم بتقديم عرض الشراء الاجباري على اوراسكم المالية عند قيمة معامل المبادلة الوارد في الاتفاق الاولي عند بواقع 1 سهم من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56،76 سهم من أسهم أوراسكم المالية.