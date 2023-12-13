"كوب 28" نجح في حشد تعهدات تمويلية بنحو 85 مليار دولار



أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28" سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر نجح في تحسين صندوق الخسائر والأضرار بطريقة متوازنة لتسريع وتيرة الجهود المناخية، وتفعيل الصندوق العالمي لمعالجة تداعيات تغير المناخ وتمويله، وحشد تعهدات تمويلية جديدة تفوق 85 مليار دولار.

قال رئيس مؤتمر الأطراف في الجلسة الختامية لقمة المناخ "كوب 28" "إنه تم خلال المؤتمر العمل بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وقدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية وتم إنجاز جميع المتطلبات".

وأضاف أنه تم مواجهة الوقائع ووضع العالم بالمسار الصحيح وإعطاؤه الخطة العملية لتحقيق مستوى 1.5 درجة مئوية استنادا للعلم، وهي خطة عمل متوازنة تسهم في الحد من الانبعاثات ومعالجة ثغرات التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي.

وأوضح أنه تم إطلاق صندوق "ألتيرا" للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز على حلول تغير المناخ، وتحديد هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى أعلنت عدد من شركات النفط والغاز الحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى، كما تم إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر.

وأشار الجابر إلى أن كل هذه الإجراءات التي تتم للمرة الأولى في العالم ستسهم في بناء عالم أفضل وأنظف وأكثر إنصافا.