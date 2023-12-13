ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 24121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28878 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10261 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 5165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7489 نقطة.

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