أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية  في وقت لاحق اليوم.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.07 دولار للأوقية (الأونصة).

 

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1990.10 دولار.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى واصلت الفضة الخسائر للجلسة الثامنة وانخفضت 0.6 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 926.55 دولار والبلاديوم 0.7 إلى 972.95 دولار.

 

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