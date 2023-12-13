تحركات محدودة لأسهم أوروبا قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة



تحركت الأسهم الأوروبية الأربعاء 13ديسمبر/كانون الأول في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة قبل قرار مرتقب الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.

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وتوقع مستثمرون أن يبقي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم إذ لم تفعل بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء سوى القليل لتغيير رهانات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسينصب التركيز على تصريحات رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول وتوقعات أسعار الفائدة على المدى القصير لاستشراف مؤشرات على توقيت تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم إنتاين للرهانات والمقامرة 4.6% مع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري.

وزاد سهم باسف الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 بالمئة بعد أن رفع يو.بي.إس التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع نحو 1%.

وخسر سهم إل.في.إم.إتش واحدا بالمئة بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لشراء أسهم شركة السلع الفاخرة العملاقة.