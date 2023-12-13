البنك المركزي العراقي يعلن انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي



أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول، عن انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي.

وذكر البنك المركزي في بيان له أن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي مع رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني، مبينًا أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال مصرف أبو ظبي الأول.

وأضاف البيان أن عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجيًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة.