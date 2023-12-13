سعر الدولار يرتفع مع ترقب اجتماع الفدرالي الأميركي



حقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملات الرئيسية المنافسة الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول مع انتظار المتعاملين لاختتام اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي، الذي يمكن أن يقدم دلالات حول التوقيت الذي سيبدأ فيه البنك خفض أسعار الفائدة.

وتراجع اليوان بعد أن أخفق اجتماع لكبار مسؤولي الصين في تقديم إجراءات تحفيز قوية لدعم النمو الاقتصادي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن أشارت بيانات تضخم أقل من المتوقع إلى أن البنك المركزي قد لا يضطر إلى المضي قدما في رفع الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل ستة عملات رئيسية، 0.1% إلى 103.86 بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، معوضا بعض الخسائر بعد انخفاضه 0.31 % خلال الليل.

وارتفع الدولار 0.07% مقابل العملة اليابانية إلى 145.555 ين بعد التراجع 0.5% في الجلسة السابقة. كما ارتفع قليلا مقابل اليورو إلى 1.0789 دولار لليورو، بعد أن هبط نحو 0.28% أمس الثلاثاء. وصعد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2554 دولار للجنيه.

وسيقدم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي توقعات محدثة للاقتصاد وأسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم بعد اجتماع يتوقع المحللون والمستثمرون الإبقاء فيه على أسعار الفائدة دون تغيير، وسيركز المستثمرون على توقعات البنك المركزي للاقتصاد.

وسيراقب المستثمرون بشكل خاص ما إذا كان رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول سيعارض احتمال خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.61% إلى 0.6097 دولار بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 0.6094 للمرة الأولى منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني، وتراجع الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.65555 دولار.

وهبط اليوان في المعاملات الفورية إلى 7.1831 للدولار، أما بالنسبة للعملات المشفرة حافظت البتكوين على مستوى 41 ألف دولار الذي وصلت إليه يوم الجمعة بعد التراجع عن أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022 عند 44729 دولارا.