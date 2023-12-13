خشونة الركبة: تعرف على الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الفجر الطبي

 خشونة الركبة: تعرف على الأسباب والأعراض وطرق العلاج، تُعد خشونة الركبة إحدى المشكلات الشائعة التي قد يواجهها الأفراد، وتتسبب في تقليل مرونة وسلاسة حركة المفصل.

 في هذا الموضوع، سنلقي نظرة على أسباب خشونة الركبة، الأعراض المرتبطة بها، وبعض طرق العلاج الممكنة.

 أسباب خشونة الركبة:

1.الشيخوخة: مع تقدم العمر، يمكن أن تتأثر الأنسجة الضامة والغضروف في المفصل بعملية الشيخوخة.

2. التهاب المفصل:  الالتهابات المفصلية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفصل الصدفي يمكن أن يؤدي إلى خشونة الركبة.

3.الإصابات الرياضية: الإصابات الرياضية، خاصةً تلك التي تؤثر على الركبة، قد تتسبب في تلف الغضروف وتفاقم خشونة المفصل.

4.الوزن الزائد: زيادة الوزن تضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل، وقد تزيد من احتمالية تطور خشونة الركبة.

5.تشوهات التشكيل: بعض التشوهات الهيكلية في الركبة يمكن أن تكون سببًا في خشونة المفصل.

 أعراض خشونة الركبة:

1.الألم: الألم هو أحد الأعراض الرئيسية، خاصةً أثناء الحركة والضغط على الركبة.

2.التورم والتشنج: يمكن أن يرافق خشونة الركبة التورم والتشنج في المنطقة المحيطة بالمفصل.

3.صوت الطقطقة: قد يُلاحظ بعض الأشخاص صوت طقطقة عند الحركة، وهو ناتج عن احتكاك الأسطح المفصلية.

4.القلق والصعوبة في الحركة: الشعور بالقلق والصعوبة في القيام بالحركات الروتينية كالمشي والصعود والنزول.

 طرق العلاج

1.العلاج الطبيعي:  جلسات العلاج الطبيعي يمكن أن تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالركبة وتحسين مرونتها.

2.الأدوية: تتضمن الأدوية المسكنة للألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي يمكن وصفها من قبل الطبيب.

3.فقدان الوزن: إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من الضغط على الركبة.

4. استخدام أجهزة الدعم: يمكن استخدام الأجهزة الطبية مثل المشدات لتقديم دعم إضافي للركبة.

5. العلاج الجراحي: في حالات الخشونة الشديدة، قد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية لتصحيح التلف وتحسين وظيفة المفصل.

6. التغييرات في نمط الحياة: تغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة تمارين منخفضة التأثير وتجنب الأنشطة التي تزيد من ضغط الركبة.

خشونة الركبة قضية شائعة، والعناية بالمفاصل والبحث عن العلاج المناسب يمكن أن يساعد في التقليل من الألم وتحسين الحركة. يُفضل دائمًا استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق ووضع خطة علاجية مناسبة.

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