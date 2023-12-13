قطر تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بالقدس الشرقية

عربي ودولي
بوابة الفجر

تدين دولة قطر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي، وتعتبر القرار انتهاكًا صارخًا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقرارات منظمة "اليونسكو" ذات الصلة.

وتطالب وزارة الخارجية، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني لمدينة القدس، كما تحذر من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة، لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتؤكد الوزارة، أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وتجدد الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

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