سفير الصين بالقاهرة: الشعب الصيني شغوف بزيارة مصر لمقوماتها السياحية المتميزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أقامت السفارة الصينية بالقاهرة احتفالية بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوزير محمد عباس وزير الطيران المدني، تحت عنوان "رحلة مع الحضارات القديمة - حلم ربط آسيا بإفريقيا"، بمناسبة افتتاح خط جديد لشركة الخطوط الجوية الصينية، ووصول أولى رحلاتها الجوية القادمة من شنغهاي إلى القاهرة.

وأعرب السفير الصيني لياو ليتشيانج عن سعادته بمشاركة وزير الطيران المدني الاحتفال بتدشين الخط الجديد بين "شنغهاي والقاهرة"، موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التنسيق الفعال مع الجانب الصيني؛ وبخاصة في مجال الطيران المدني، والتي جاءت في ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأشار السفير إلى اهتمام وشغف الشعب الصيني بزيارة مصر لما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة، مؤكدا أن تشغيل خطوط جوية مباشرة بين مصر والصين سيسهم بشكل كبير وفعال فى زيادة حجم التعاون والتبادل بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة والقائمة على التعاون المثمر فيما بينهما؛ موضحًا أن افتتاح الخط الجديد يأتى فى إطار سلسلة الشراكات والنجاحات التي تعكس نتاج الجهود المبذولة بين البلدين الصديقين.

كما وجه الشكر لأعضاء السفارة الصينية بالقاهرة لدعوتهم الكريمة للمشاركة في الاحتفال، وهو ما يعكس أواصر الترابط والتعاون المشترك فى مختلف المجالات والتي شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة في مجال النقل الجوى.

وأشار الوزير إلى الجهود والمساعي الداعمة التي تبذلها حكومة البلدين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما؛ خاصة في ضوء توافق الرؤى بين مصر والصين تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهو ما حقق نتائج مثمرة فى مختلف المجالات، لافتًا أن الأيام الماضية قد شهدت أعلى معدلات نمو الحركة الجوية بين مصر والصين، لا سيما منذ تدشين أحدث خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدينة شنغهاي.

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