مشاهدة مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي يلا شوت

بث مباشر برشلونة تويتر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا |LIVE الآن،يتوجه برشلونة متصدر المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا إلى ملعب Bosuilstadion في رويال أنتويرب مساء الأربعاء وهو يحتاج ببساطة إلى تجنب الهزيمة للتقدم إلى دور الـ16 من المسابقة كفائز بالمجموعة.

في هذه الأثناء، لا يلعب المنتخب البلجيكي إلا من أجل قدر صغير من الفخر في الجولة الأخيرة من المباراة، بعد أن فشل في الحصول على نقطة واحدة خلال منافساته الأوروبية الخمس رفيعة المستوى حتى الآن.

تحمل المعنى الحقيقي لمعمودية النار، كان افتتاح رويال أنتويرب لدوري أبطال أوروبا تجربة منسية تمامًا لرجال مارك فان بوميل، الذين سقطوا أمام تفوق برشلونة وبورتو وشاختار دونيتسك خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولا حتى فرصة للتعويض في الدوري الأوروبي هي إمكانية لفريق دوري المحترفين Jupiler، الذي تعرض للهزيمة الخامسة من خمس مباريات في المجموعة الثامنة خارج أرضه أمام شاختار قبل أسبوعين، حيث سجل ميكولا ماتفيينكو برأسه من ركلة حرة من أولكسندر زوبكوف. علامة الـ 12 دقيقة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أنتويرب وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة أنتويرب وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق جواد بدة.

التاريخ الأربعاء 13 ديسمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب بوزيلستاديون القنوات الناقلة beIN Sports HD 3 البث المباشر عبر الإنترنت beIN Sports HD 3 المعلق جواد بدة

يدخل فريق The Great Old الجولة النهائية باعتباره الفريق الوحيد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم دون نقطة واحدة بجوار اسمه - نجح كل من سلتيك وريد ستار بلجراد وبنفيكا في الحصول على نقطة واحدة لكل منهم - ويصل أعلى مستوى في البطولة إلى 15 هدفًا. طريق طويل لشرح مأزقهم البائس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وانتويرب | من هنــــا

يمكن أيضًا كتابة شريحة غير مرغوب فيها من فولكلور دوري أبطال أوروبا للريدز هذا الأسبوع، بعد هزيمتهم 3-2 أمام شاختار و4-1 أمام بورتو على أرضهم، قد يكون أصحاب الأرض أول فريق في تاريخ البطولة يخسر لقبه. افتتاح ثلاث مباريات على أرضه بينما تستقبل شباكه ثلاثة أهداف على الأقل في كل مرة.

ومع ذلك، ما افتقر إليه فريق فان بوميل قاريًا، عوضوه محليًا، بفوزهم بمباراتهم الثالثة في دوري المحترفين وكأس بلجيكا بفوزهم على سيركل بروج 3-1 خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أنهم لا يزال لديهم 11 نقطة. على غير هدى من قادة الاتحاد SG.

تشكيل برشلونة ضد أنتويرب

ينتظر أن يكون تشكيل برشلونة اليوم لمواجهة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيدري - جوندوجان - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا.

من أجل حرمان برشلونة من ضمان المركز الأول في المجموعة الثامنة، يجب على أنتويرب أن يحقق النادي المرغوب فيه أولًا من خلال كسب نقطته الأولى - أو النقاط - في دوري أبطال أوروبا، ولكن حتى الفوز المفاجئ على عشب Bosuilstadion قد لا يكون كافيًا. لإطاحة البلوجرانا من عرشهم.

أدت الخسارة 1-0 أمام شاختار في الجولة الرابعة إلى تأخير الحتمية لبرشلونة، الذي حقق فوزه الرابع من خمس مباريات بالمجموعة الثامنة على أرضه أمام بورتو في 28 نوفمبر، حيث أرسل النجمان المعاران جواو كانسيلو وجواو فيليكس برشلونة إلى الأدوار الإقصائية. وجعل الهدف الافتتاحي للجناح البرازيلي بيبي غير مهم.

مع تفوقه بثلاث نقاط على بورتو وشاختار - اللذين يتواجهان في مواجهتهما المحورية هذا الأسبوع - من المحتمل أن يغتصب الفريق الأخير برشلونة إذا خسر أمام أنتويرب وكان هناك تأرجح بسبعة أهداف لصالح الفريق الأوكراني، على الرغم من ذلك. النتيجة غير واقعية إلى حد كبير.

يحتضن استاد بوسويل مباراة اليوم وتنطلق صافرة الحكم في التوقيت التالي

الساعة 10:00 مساء بتوقيت في مصر

الساعة 11:00 مساء بتوقيت في السعودية

الساعة 12:00 صباحا بتوقيت الامارات وعمان

الساعة 08:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وانتويرب | من هنــــا

ثم مرة أخرى، كان من الممكن أن يكون تسجيل جيرونا أربعة أهداف على ملعب برشلونة أمرًا خياليًا في بداية الموسم، لكن وحدة الهجوم المثيرة بقيادة ميشيل فعلت ذلك بالضبط خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أسقطت حامل اللقب الإسباني 4-2 وفتحت باب التأهل. بفارق سبع نقاط عن برشلونة في المركز الأول.

بهدف تصحيح عيوبه المحلية، يحتفظ برشلونة بذكريات جميلة من مواجهته في سبتمبر مع أنتويرب - حيث سحق الفريق البلجيكي 5-0 على ملعب Estadi Olimpic Lluis Companys - على الرغم من أن زيارتهم السابقة الوحيدة لمقر الريدز في عام 1965 انتهت بالتعادل 2-1. خسارة الكأس، سمحت لأصحاب الأرض بالحلم بمفاجأة أوروبية شهيرة أخرى.