مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024،يرحب بوروسيا دورتموند المتأهل بالفعل بفريق باريس سان جيرمان الذي لا يزال يقاتل من أجل حقه في دخول قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في نهائي المجموعة السادسة المثير يوم الأربعاء.

وبينما يحتاج أصحاب الأرض إلى نقطة واحدة فقط لضمان المركز الأول في المجموعة، فإن رجال لويس إنريكي سيتركون آمالهم في التأهل للصدفة إذا حققوا أي شيء آخر غير الفوز على ملعب ويستفالنستاديون.

منذ أن بدأ "مجموعة الموت" في دوري أبطال أوروبا هذا العام بخسارة محبطة 2-0 أمام منافسه القادم على ملعب بارك دي برينس، حدد بوروسيا دورتموند أوراق اعتماده الأوروبية وضمن مكانًا في الأدوار الإقصائية بفوزه القاري الثالث على التوالي. المباراة الخامسة.

على خلفية الضربات المتتالية على نيوكاسل يونايتد، قام رجال إدين ترزيتش بتحطيم بضعة جدران أخرى من قلعة سان سيرو بفضل فوزهم على ميلان بنتيجة 3-1، حيث بدأ ماركو رويس الاندفاع نحو المرمى قبل جيمي بينو-جيتنز وكريم أديمي مسجل أيضا.

وبحصوله على 10 نقاط من أصل 15 محتملة في مرحلة المجموعات حتى الآن، سيكون دورتموند حاضرا في قرعة دور الـ16 بغض النظر عما سيحدث هذا الأسبوع، على الرغم من أن تقدمه بثلاث نقاط على باريس سان جيرمان يتركهم في خطر التراجع إلى المركز الثاني. المركز الثاني إذا خسروا أمام فريق إنريكي هذا الأسبوع.

تشير إنجازات دوري أبطال أوروبا الأخيرة على ملعب Westfalenstadion إلى أن فريق دورتموند يمكن أن يبدأ بالفعل في التخطيط لحفل صاحب المركز الأول، حيث حافظوا على نظافة شباكهم أربع مرات في كل من آخر أربع مباريات على أرضهم في البطولة - وهو الأفضل على الإطلاق للنادي - ولكن ولم تؤد المآثر المحلية التي شهدها شهر ديسمبر/كانون الأول إلى قراءة إيجابية.

منذ بداية الشهر، تعادل دورتموند مع باير ليفركوزن المنافس على اللقب، وخرج من كأس ألمانيا على يد شتوتجارت وخسر 3-2 على أرضه أمام آر بي لايبزيج في مسابقة الدوري الألماني يوم السبت، حيث احتل المركز الخامس عشر. - الدقيقة الأولى من البطاقة الحمراء لماتس هاملز كانت الخطوة الأولى في وصفة الكارثة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

وحول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، فإن هناك مجموعة من القنوات غير العربية تنقل بث مباشر مباريات دوري الأبطال عبر شاشتها المفتوحة، ولكن يستلزم الأمر أولًا ضبط جهاز الريسيفر لديك على مثل هذه الأقمار الصناعية، كما أن قناة بين سبورت BeIN Sports 1 ستنقل هذا اللقاء للجماهير المشتركين لديها في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا إليك الترددات التي ستتيح مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان مباشر اليوم.

تردد قناة BeIN Sports 1 تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة BT Sport 2 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مفتوحة القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Astra 2A التردد: 12515 معامل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

من قبيل الصدفة، فإن استدعاء الحكم في اللحظة الأخيرة والذي اعتبر كارثيًا لأولئك الذين أقنعوا نيوكاسل أنقذ باريس سان جيرمان من خجل أمام نيوكاسل قبل أسبوعين، حيث كان أبطال فرنسا على وشك الهزيمة في بارك دي برينس بسبب هدف ألكسندر إيساك في الشوط الأول. جهد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

سنحت العديد من الفرص وذهبت لصالح باريس سان جيرمان لاستعادة التعادل - بفضل إهدارهم وخطأ نيك بوب - ولكن قبل ثوانٍ فقط من نهاية المباراة، حُكم على تينو ليفرامينتو بأنه لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، مما سمح لكيليان مبابي بالتسجيل في الشباك في وقت متأخر. مستوي من علامة 12 ياردة.

أشار مشجعو فريق Magpies المتوهجون إلى أن الكرة بدت وكأنها تضرب فخذ Livramento قبل أن تصطدم بمرفقه، لكن لم يكن لها أي فائدة، حيث ظل باريس سان جيرمان في مقعد القيادة للتأهل وسيؤكد مكانه في دور الـ16 - بالإضافة إلى المركز الأول. النهاية - إذا فازوا مساء الأربعاء.

ومع ذلك، فإن التعادل سيجعل الباريسيين عرضة للوقوع في فخ نيوكاسل إذا أطاح فريق نيوكاسل بفريق ميلان، وإذا حدث الأسوأ وخسر رجال إنريكي في ألمانيا، فسيحتاجون إلى إنهاء المباراة الأخرى في المجموعة على ملعب سانت جيمس بارك. بالتعادل للتشبث بالمركز الثاني.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

ينتظر أن يكون تشكيل بوروسيا دورتموند اليوم، لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: زوله - هوملز - شلوتربيك - رايرسون.

خط الوسط: نميشا - أوزجان - سابيتزر.

خط الهجوم: أديمي - فولكروج - براندت.

لن تؤدي الخسارة في ثلاث مباريات خارج الديار في دوري أبطال أوروبا إلى تفاؤل جامح داخل معسكر الباريسيين، ولم يسجلوا شباكهم نظيفة خارج ملعب بارك دي برينس في المسابقة منذ أكتوبر 2020، لكنهم لم يفعلوا ذلك أبدًا قبل أن يخسر أربع مباريات أوروبية متتالية خارج أرضه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

بدأت حملة اللقب المحلي لأبطال الدوري الفرنسي بداية مخيبة للآمال، لكن الفوز 2-1 على نانت في نهاية الأسبوع يمثل فوزهم الثامن في الدوري الممتاز، وانتهت مباراة واحدة فقط من مواجهاتهم الخمس السابقة مع دورتموند بالفوز. الباريسيون يخرجون على الجانب الخاسر.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

يتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان اليوم، لملاقاة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 كالتشكيل التالي: