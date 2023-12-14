كوريا الجنوبية وهولندا تتفقان على إنشاء تحالف أشباه الموصلات

اتفقت كوريا الجنوبية وهولندا على إقامة شراكة صناعية وثيقة في القطاعات المتطورة، مثل أشباه الموصلات.

واعتمد الرئيس "يون سيوك-يول" ورئيس الورزاء الهولندي "مارك روتي" بيانا مشتركا ينص على تحالف أشباه الموصلات خلال زيارة الدولة التي يقوم بها "يون" إلى هولندا.

واتفقا على إنشاء حوار وزراء الخارجية والصناعة اثنين زائد اثنين لتعميق "علاقة الشراكة الاستراتيجية". وعلى تسهيل تبادل المعلومات حول سلاسل التوريد للمواد الرئيسية، والتعاون في صناعة الطاقة النووية وقطاع الطاقة المتجددة.

وتعتزم الشركة الهولندية "ASML"، الرائدة في مجال معدات صناعة الرقائق استثمار نحو تريليون وون (761 مليون دولار أمريكي) مع شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، لبناء منشأة بحثية لتكنولوجيا المعالجة فائقة الدقة المستخدمة في الرقائق المتطورة الكورية الجنوبية.