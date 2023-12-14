إعفاء الصومال من ديون خارجية بقيمة 4.5 مليار دولار

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، إعفاء الصومال من الدين الخارجي البالغ 4.5 مليار دولار، بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة.

وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، فقد جاء تخفيف عبء الديون من مختلف الدائنين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي (343.2 مليون دولار أمريكي)، والمؤسسة الدولية للتنمية (448.5 مليون دولار أمريكي)، وصندوق التنمية الأفريقي (131.0 مليون دولار أمريكي)، ومتعددي الأطراف (573.1 مليون دولار أمريكي)، والجهات الثنائية والتجارية (3.0 مليار دولار أمريكي) حيث يؤكد هذا الجهد الجماعي الالتزام العالمي بمساعدة الصومال على التعافي الاقتصادي.