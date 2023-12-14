ارتفاع التضخم في السعودية ليسجل 1.7% في نوفمبر



سجل التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في نوفمبر 2023 بنسبة 1.7% مدفوعًا بإرتفاع أسعار السكن والخدمات والوقود.

وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 1.7% خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022، والذي جاء أعلى مما كان علية في الشهر السابق، على أساس سنوي، حيث سجل 1.6% وكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر هو ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4٪.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2023 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر أكتوبر 2023، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.7%.

كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة،0.6٪ وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة،0.2٪ وقسم التبغ بنسبة.0.1٪ ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة، 0.1٪ وقسم النقل بنسبة، 0.6٪ وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5٪ وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7٪ وقسم الترفيه والثقافة بنسبة،0.9٪ وقسم الإتصالات بنسبة 0.3% وقسم الصحة بنسبة 0.2%.