ارتفاع التضخم في السعودية ليسجل 1.7% في نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


سجل التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في نوفمبر 2023 بنسبة 1.7% مدفوعًا بإرتفاع أسعار السكن والخدمات والوقود.

وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 1.7% خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022، والذي جاء أعلى مما كان علية في الشهر السابق، على أساس سنوي، حيث سجل 1.6% وكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر هو ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4٪.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2023 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر أكتوبر 2023، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.7%.

كما ارتفعت أسعار  قسم المطاعم والفنادق بنسبة،0.6٪ وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة،0.2٪ وقسم التبغ بنسبة.0.1٪ ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة، 0.1٪ وقسم النقل بنسبة، 0.6٪ وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5٪ وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7٪ وقسم الترفيه والثقافة بنسبة،0.9٪ وقسم الإتصالات بنسبة 0.3% وقسم الصحة بنسبة 0.2%. 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات مكثفة على شمال قطاع غزة

البلجيكي يسحق برشلونة (3 - 2).. ملخص أهداف ونتيجة مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

مدرب فولهام الإنجليزي يكشف مفاجأة: الشناوي كان لديه فرصة للاحتراف الخارجي!

عاجل.. فيتوريا يدرس إعادة طارق حامد لمنتخب مصر رغم اعتزاله دوليًا

خلافات قديمة.. مقتل شخص بطلق ناري على يد جاره في الصف

ميلان ينتصر على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف ويحقق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية

مدرب فولهام الإنجليزي: تعلمت من فيتوريا وكيروش.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر