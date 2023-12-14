"كتلة الحوار" تقيم تجربة الانتخابات الرئاسية وتستأنف جمع توكيلات تأسيس الحزب

عقد مجلس أمناء كتلة الحوار اجتماعه الأول بمقره الجديد بالتجمع الخامس حيث قرر استئناف عمليا جمع التوكيلات لتأسيس حزب الحوار والبدء في تشكيل حكومة الظل بما يساهم في إثراء الحياة السياسية المصرية بعد الانتخابات الرئاسية.

صرح بذلك الدكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء مضيفا أن الاجتماع ناقش تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة كخطوة علي طريق البناء الديمقراطي في مشهد حضاري يليق بمصر

وخلال الاجتماع تم اختيار النائبة السابقة دكتورة مارجريت عازر سكرتيرا عاما لكتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي رئيسا لحكومة الظل.

وخلال الاجتماع أيضا طرحت افكار عن شكل المشهد السياسي بعد الانتخابات وما قد يتضمن المشهد القائم من نشوء تحالفات سياسية جديدة ذات توجهات متنوعة

كما تم أيضا اعتماد مجلس الامناء قرارا بإنشاء اتحاد شباب كتلة الحوار.

وأوضحت الكتلة أنها بصدد الإعداد لقافلة من المساعدات الإنسانية ستتوجه إلى الشعب الفلسطيني الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.