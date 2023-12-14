موانئ البحر الأحمر تتداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة 974 شاحنة، 108 سيارات بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1743راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع، 464 شاحنة، 93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و510 شاحنات، 15 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين "أمل - بوسيدون اكسبريس" وغادرته السفينتان "دليلة - الحرية"، وجرى تداول 2500 طن بضائع، و322 شاحنة، و1014 راكبا من خلال رحلات مكوكية "وصول ومغادرة" للسفينتين "أيله - آور" بميناء نوبيع البحري.

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