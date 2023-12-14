ميناء دمياط يتداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل 8 سفن وغادرته 9 أخرى ووصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 39 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز- في بيان صادر اليوم الخميس- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و410 أطنان تشمل 5170 طن علف بنجر و1956 طن أسمنت معبأ و7084 طن يوريا و1700 طن ملح معبأ و3500 طن جبس معبأ.



وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 55 ألفا و367 طنا تشمل 14 ألفا و388 طن خردة و943 طن مولاس و4790 طن زيت طعام و10 ألاف 343 طن قمح و15 ألفا و678 طن حديد و9225 طن ذرة.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 46 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1464 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137 ألفا و925 طنا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 331 ألفا و568 طنا.

كما غادرت ثلاثة قطارات بحمولة إجمالية 3898 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وإمبابة وقطار واحد بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخول وخروجا عدد 5527 شاحنة.