وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات نمو الطلب على النفط في 2024

رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ اقتصادي متوقع، مشيرة إلى تحسن التوقعات للولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط.

وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل. واختلف الجانبان في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في الإمدادات الجديدة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وأشارت إلى أن التعديل يعكس "توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي... ينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة حيث تلوح في الأفق درجة مقبولة من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة".

وأضافت أن "انخفاض أسعار النفط يمنح دفعة إضافية لاستهلاك النفط".

وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، حتى بعد أن أعلن تحلف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في 30 نوفمبر تشرين الثاني عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2024.

وزاد سعر الخام بما يزيد عن دولار واحد يوم الخميس بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ليتداول فوق 75 دولارا.

وأبقت أوبك في تقرير شهري يوم الأربعاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.46 مليون برميل يوميا. كما أبقت على توقعاتها الشهر الماضي لنمو الطلب في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.