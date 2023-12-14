السعودية تطرح مناقصة لشراء 715 ألف طن من القمح

قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي، المشتري الحكومي للقمح بالسعودية يوم الخميس إنها طرحت مناقصة دولية لشراء 715 ألف طن من قمح الطحين، مؤكدة بذلك تقارير مبكرة من متعاملين أوروبيين.

وقال أحمد الفارس محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي إن التسليم مطلوب خلال عدة فترات بين فبراير شباط ومايو أيار 2024.

وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الجمعة 15 ديسمبر كانون الأول.

وأفاد المتعاملون بأن من المتوقع إعلان نتيجة المناقصة يوم الاثنين 18 ديسمبر كانون الأول.

وأفادت الهيئة بأنها تطلب قمحا يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة على نحو 12 شحنة معظمها بوزن 60 ألف طن من مناشئ اختيارية.

وقال المتعاملون إن أربع شحنات بإجمالي وزن 240 ألف طن مطلوبة للوصول إلى جدة في الفترة من الأول من فبراير شباط إلى 15 من الشهر نفسه ومن الأول من مايو أيار إلى 15 منه.

كما تطلب السعودية وصول ثلاث شحنات إجماليها 180 ألف طن إلى ينبع (TADAWUL:3060) في الفترة من الأول من فبراير شباط إلى 15 منه ومن الأول من أبريل نيسان إلى 15 منه.

وتشمل المناقصة أيضا أربع شحنات بإجمالي 240 ألف طن للوصول إلى الدمام خلال الفترة من الأول من فبراير شباط إلى 15 من ذات الشهر ومن الأول من أبريل نيسان إلى 15 من نفس الشهر.

كما تشمل شحنة واحدة بوزن 55 ألف طن للوصول إلى جازان (TADAWUL:6090) في الفترة من الأول من مايو أيار إلى 15 من الشهر.

وتحتفظ الهيئة بالحق في شراء عشرة بالمئة بالزيادة أو النقصان في حجم الشحنة القياسي المطلوب وهو 60 ألف طن.

ويعتقد المتعاملون أن المملكة تستورد من استثمارات زراعية سعودية في الخارج.

وفي آخر مناقصة دولية معلنة لشراء القمح، والتي كانت في يونيو حزيران، اشترت السعودية 624 ألف طن.