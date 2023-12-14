تكريمًا واعتزازًا من سنغافورة تسمية إحدى زهور الأوركيد باسم السلطان هيثم بن طارق

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بوابة الفجر

تفضّل السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان فقام بزيارة حديقة الأوركيد الوطنية بالعاصمة سنغافورة.وشهد مراسم تسمية إحدى زهور الأوركيد باسمه تكريمًا واعتزازًا من جمهورية سنغافورة حكومةً وشعبًا بزيارته التاريخية للجمهورية.
وقد عبّر سلطان عُمان عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيّبة التي تعكس متانة العلاقات الثُّنائية بين البلدين الصديقين.
وتعدّ تسمية زهور الأوركيد بأسماء الملوك ورؤساء وقادة الدول وكبار المسؤولين في حديقة الأوركيد الوطنية بحدائق سنغافورة النباتية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو تقليدًا متّبعًا في سنغافورة منذ أكثر من 50 عامًا.

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