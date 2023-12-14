بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري

جولة محلية بين Zamalek Vs Al Masry اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، وتستعد جماهير الدوري المصري لمشاهدة مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع بين النادي المصري البورسعيدي ونادي الزمالك على أرض ملعب برج العرب. يأتي هذا اللقاء بعد فترة تأجيل لنادي الزمالك بسبب مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حقق نتائج إيجابية بفوزه في ثلاث مباريات وتصدره مجموعته.

من جهة أخرى، يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويسعى لتحقيق الانتصار في مواجهة النادي المصري لتحسين وضعه في الترتيب تحت إشراف المدرب المؤقت معتمد جمال.

من ناحية أخرى، يعود النادي المصري إلى الدوري بعد فترة راحة استمرت 12 يومًا بعد آخر انتصار حققه على إنبي بنتيجة 2-1. ويحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة، حيث يسعى المدرب على ماهر للاستفادة من حالة الاستقرار في الإدارة لتحقيق نتائج إيجابية.

تعتبر هذه المباراة فرصة لكل فريق لتحقيق الانتصار وتحسين موقعه في جدول الترتيب، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا قويًا على أرض الملعب. تأتي المباراة في إطار التنافس الشديد في الدوري المصري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب. يترقب عشاق الكرة المصرية هذا اللقاء بشغف، متوقعين مواجهة مثيرة ومثيرة للجدل.

ميعاد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2024

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية نحو انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في إطار منافسات الدوري المصري لعام 2024. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023. ستُلعب المباراة على أرض ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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سيكون هذا اللقاء فرصة مثيرة لمشجعي الفريقين لمتابعة أداء فرقهم المفضلة ورؤية المنافسة الشرسة بينهما على أرض الملعب. يترقب الجميع مشاهدة اللحظات المثيرة والأهداف التي قد تحدث في هذه المواجهة الهامة، وسيكون لديهم الفرصة للتمتع بلحظات حماسية ومشوقة في هذا اللقاء المنتظر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2024؟

تعتبر قنوات "أون تايم سبورتس" المكان الحصري لنقل منافسات الدوري المصري، وكما هو الحال دائمًا، ستقوم بنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شاشتها المميزة.

سيتم بث هذه المباراة المرتقبة على قناة "OnTime Sports HD 1"، حيث يمكن للمشجعين الاستمتاع بمتابعة جميع التفاصيل واللحظات المثيرة لهذه المواجهة المهمة. يعتبر هذا النقل الحصري فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء فريقيهم المفضلين ومؤازرتهم خلال هذه المواجهة الحاسمة في إطار الدوري المصري.

سيكون لديهم الفرصة لمتابعة اللقاء بجودة عالية عبر هذه القناة الرياضية المميزة، وستقدم لهم تجربة مشاهدة مثالية لجميع التحركات والأهداف في المباراة، مما يجعل هذا البث الحصري لقناة "أون تايم سبورتس" الخيار الأمثل لمحبي كرة القدم في مصر.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات التردد 11861 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي عرب سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

من معلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2024؟

محمد عفيفي هو معلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر قناة "OnTime Sports HD 1".:

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2024؟

يمكنكم متابعة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، وكذلك بقية مباريات الدوري المصري الممتاز عبر الإنترنت من خلال حساب "تلفزيون كورة بلس" بموقع "يوتيوب".

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمود جاد. الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي وأحمد منصور وكريم العراقي الوسط: أمامهم: محمود حماده وايزي إيميكا غيلاس قناوي والياس الجلاصي وميدو جابر الهجوم: فخر الدين بن يوسف

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في غياب عدد من لاعبيه البارزين في صفوف الفريق. يتأثر الفريق بغياب كل من محمود علاء، وحسام عبد المجيد، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة، مما يضع تحديات إضافية أمام المدرب والفريق.

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أما بالنسبة للغيابات الفنية، فسيغيب كل من أحمد زكي وحاتم سكر ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعذر على أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري المشاركة بسبب طلب إداري من المدرب معتمد جمال، الذي قرر عدم إشراكهم في المباريات الرسمية حتى يتم حسم أمورهم.

عودة محمود حمدي الونش

ومن ناحيته عاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الأبيض من جديد بعد غياب 7 أشهر عن تواجده في القائمة التي تواجه المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

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وكان محمود حمدي الونش تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما يوم 13 مايو الماضي في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

وعاد الونش مرة أخرى للدخول في قائمة الزمالك بعد 7 أشهر تحديدا من إصابته في لقاء الإسماعيلي.