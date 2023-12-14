بيان من إدارة سيراميكا كليوباترا اعتراضا على مستوى التحكيم أمام مودرن فيوتشر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يُعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه، للأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم السيد منير، خلال لقاء الفريق مع نادي مودرن فيوتشر، ما أسفر عن عدم احتساب ركلتي جزاء لنادي سيراميكا كليوباترا، بشهادة رموز وخبراء التحكيم، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة، بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص.

وإذ يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء  التحكيمي المؤسف، فإنه يطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تكررت على مدار تسع جولات من مسابقة الدوري، رغم تطبيق تقنية الفيديو، التي يُفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول.

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وإذ يؤكد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن احترامه الكامل لكل عناصر المنطومة، فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو.

سيراميكا كليوباترا فيوتشر الدوري المصري اتحاد الكرة
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