ارتفاع غير متوقع لمبيعات التجزئة في أميركا خلال نوفمبر 2023



أظهرت بيانات اقتصادية نمو مبيعات التجزئة في أميركا خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، بفضل زيادة إنفاق المستهلكين في بداية موسم تسوق عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.3% خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد تراجعها بنسبة 0.2% خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد تراجعها بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد الزيادة في مبيعات السيارات والمكونات، زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر بنسبة 0.2% بعد

استقرارها خلال أكتوبر.

كان المحللون يتوقعون تراجع هذه المبيعات بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي. وقال كريس زاكاريللي مدير الاستثمار في شركة إندبندنت أدفايزور آليانس إن مبيعات التجزئة جاءت قوية صباح اليوم وأظهرت مرونة المستهلكين،

والتي أبقت الاقتصاد خارج الركود خلال العام الحالي واستمرار ازدهار أرباح الشركات وارتفاع أسعار الأسهم".