الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر


تبنّى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل خصوصًا فرض حظر على واردات الماس الروسي، حسب ما جاء في بيان للتكتّل الخميس.

ورحّب الزعماء الأوروبيون المجتمعون في قمة ببروكسل باعتماد هذه الحزمة الجديدة، وهي الثانية عشرة منذ بدء الغزو الروسي.

وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

وتحظر العقوبات الأخيرة - التي لم يتمّ نشرها بعد في الجريدة الرسمية للاتحاد - صادرات روسيا من الألماس.

وتشمل الحزمة أيضًا إجراءات ترمي إلى تشديد تطبيق سقف أسعار النفط بهدف الحدّ من إيرادات الكرملين من مبيعات النفط الخام إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي الأثناء، يحذّر دبلوماسيون أوروبيون من محدودية عدد القطاعات المتبقية التي يمكن أن يستهدفها الاتحاد الأوروبي مستقبلًا.

ولا يزال الاقتصاد الروسي غير متأثّر إلى حدّ بعيد بالعقوبات الغربية، وقد أشاد بوتين الخميس بقدرة بلاده على "المضيّ قدمًا".

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