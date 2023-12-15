تراجع سعر الدولار مع تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

يتجه سعر الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ يوليو، متأثرًا بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

وانخفضت العملة الأمريكية 2% تقريبًا مقابل عملات رئيسية أخرى، حيث سجل مؤشر الدولار 102.01، ليكون قريبًا من أدنى مستوى في أربعة شهور عند 101.76 الذي لامسه أمس الخميس.

وسجل اليورو 1.0985 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.1009 دولار الذي لامسه أمس وكان أعلى مستوى في أسبوعين.

كما سجل الجنيه الإسترليني 1.2766 دولار في أحدث التعاملات، وذلك بعد أن ارتفع 1.1 بالمئة وبلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.2793 دولار أمس في ظل ميل بنك إنجلترا للتشديد.

وصعد الين الياباني 0.11 بالمئة إلى 141.70 للدولار، وذلك بعد أن ارتفع 0.7 بالمئة، ولامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر ونصف عند 140.95.