الكويت تنجز أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية إنجاز ذراعها التسويقي شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة، أول عملية خلط لوقود الطائرات المستدام في محطة الاستيراد الخاصة بها في مدينة (لو هافر) الفرنسية.

وأكد شافي العجمي الرئيس التنفيذي لشركة (البترول الكويتية العالمية)، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا النشاط الجديد يمثل خطوة جديدة إلى الأمام في جهود الشركة المستمرة لتوفير وقود الطائرات الأكثر استدامة.

وأوضح أن وقود الطائرات المستدام من المتوقع أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتجاوز 90 في المئة خلال عمره الافتراضي مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، وأن عملية إنتاج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة مشتقة من مواد متجددة كزيت الطهي المستخدم والمخلفات الزراعية قد تمت وفقًا لمعايير شهادة الاستدامة الطوعية امتثالًا للمعايير البيئية التي حظيت باعتراف كامل من قبل المفوضية الأوروبية.

وبينّ أن الشركة ستعمل على تطوير المزيد من منشآت الخلط ضمن أسواق شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة الرئيسية لدعم التزام صناعة الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.