الأسهم اليابانية ترتفع في نهاية الجلسة وتسجل مكاسب أسبوعية



ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول، وسط توقف في الموجة الصعودية للين والتي كانت تضغط على التوقعات المتعلقة بأرباح الشركات العاملة في التصدير.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.87% إلى 32970 نقطة مسجلًا مكاسب أسبوعية 2.05%، وذلك بعدما تكبد خسائر على مدار أسبوعين متتاليين.

كما ارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.47% في نهاية الجلسة مسجلًا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.34%.

وقاد قطاع الشحن مكاسب البورصة اليابانية، إذ كان الأفضل أداءً بين 33 قطاعًا ببورصة طوكيو، فيما ارتفع 134 سهمًا من بين 255 سهمًا مدرجًا بالمؤشر نيكي.

وعلى صعيد الأسهم المستفيدة من تراجع الين، صعد سهم تويوتا 1.1%، فيما ارتفع سهم نيسان 2.94%.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري انكماش الاقتصاد 2.9% في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول، وهي وتيرة أكبر من التقديرات الأولية عند 2.1%.