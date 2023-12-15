الجزائر تشتري أعلافا من الذرة والصويا في مناقصات هذا الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال متعاملون أوروبيون يوم الجمعة إنه من المعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما لا يقل عن 30 ألف طن متري من علف الذرة الحيواني من الأرجنتين وما لا يقل عن 35 ألف طن من علف الصويا من مناقصات دولية ذات مناشئ اختيارية هذا الأسبوع.

والأسعار غير متوفرة. وكانت هناك أحاديث غير مؤكدة في السوق عن شراء كميات أكبر من الذرة وعلف الصويا في المناقصات التي أغلقت يوم الأربعاء.

وتم طلب الذرة من الأرجنتين فقط في ما يصل إلى خمس شحنات يصل حجمها إلى 40 ألف طن للشحن في الفترة ما بين 15 و31 يناير كانون الثاني 2024. وكان يمكن الحصول على علف الصويا من أي مناشئ اختيارية، وكان مطلوبا للشحن بحلول 15 يناير كانون الثاني 2024 على أبعد تقدير.

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