المركزي الألماني يتوقع انكماشا طفيفا للاقتصاد هذا العام ونموا ضئيلا في 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال البنك المركزي الألماني يوم الجمعة إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا فحسب في العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو حزيران، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة في 2023 وتحقيق نمو 0.4 بالمئة في العام المقبل.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

تويتر الآن HD.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في كأس العالم للأندية

تويتر اليوم HD.. بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة مباراة الأهلي والاتحاد اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | كأس العالم للأندية

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الأهلي ضد الاتحاد كأس العالم للأندية 2023 | تويتر اليوم جودة عالية HD

تويتر اليوم HD.. بث مباشر الأهلي ضد الاتحاد اليوم في كأس العالم للأندية 2023

تغطية حية مباشر مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية