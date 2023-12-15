ميرسك تنفي مزاعم الحوثيين بإصابة سفينة حاويات تابعة لها

نفت شركة الشحن الدنمركية ميرسك مزاعم جماعة الحوثي اليمنية بأنها نفذت ضربة بطائرة مسيرة على سفينة تابعة للشركة أثناء إبحارها باتجاه إسرائيل.

وقال الحوثيون في وقت سابق إنهم نفذوا عملية عسكرية على سفينة حاويات تابعة لميرسك وأصابوها بشكل مباشر بطائرة مسيرة. ولم تقدم جماعة الحوثي أي دليل في بيانها.

وكانت ميرسك قالت في وقت سابق يوم الخميس إن سفينة الحاويات "ميرسك جبل طارق" استُهدفت بصاروخ بينما كانت في طريقها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة في السعودية وإن السفينة وطاقمها بخير.

وقال متحدث باسم ميرسك لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني عقب إعلان الحوثيين "السفينة لم تصب".

ووقع الحادث قرب مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن حيث أعلن الحوثيون يوم الثلاثاء مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة كيماويات نرويجية.

وقالت ميرسك "الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق باب المندب مقلقة للغاية. الوضع الحالي يعرض حياة البحارة للخطر ولا يمكن للتجارة العالمية تحمله".

وأضافت الشركة "ما دام أنه لا يمكن لصناعة الشحن العالمية وحدها حل الأمر، فإننا ندعو إلى إجراء سياسي لضمان وقف التصعيد بشكل عاجل".

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في وقت متأخر يوم الخميس إن الجماعة ضربت سفينة الحاويات التابعة لميرسك بطائرة مسيرة بعد أن رفضت الاستجابة للتحذيرات.

وهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنا في الممرات الملاحية بالبحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل أكثر من شهرين مما أجج المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن الحوثيين أطلقوا النار على سفينة لميرسك لكنهم لم يصيبوها ولم ينجحوا في إجبارها على التوقف. وأضاف المسؤول أنه لم يكن هناك وجود لقوات أمريكية في المنطقة وقت وقوع الحادث.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم، الذي قالت إنه نُفذ بصاروخ باليستي، لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية عبر منصة إكس إنه "على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، فإننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وتقول الجماعة التي تحكم معظم أنحاء اليمن إن هجماتها تهدف إلى إظهار الدعم للفلسطينيين وتعهدت بمواصلتها حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.