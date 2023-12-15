صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع نحو إنهاء المعركة ضد التضخم

حذرت المدير العام صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا اليوم الجمعة، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها الرامية إلى مواجهة التضخم، بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.

وقالت للصحفيين في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول: "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول في اعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته"، وأضافت: "لا تتعجلوا القفز".

وتابعت: "إن مجلس الاحتياطي الأمريكي كان صائبًا في قراره بناء على البيانات الأمريكية، ولكن لا بد أن تدرس البنوك المركزية الأخرى أوضاعها الخاصة".

وأوضحت: "الآن التضخم يتراجع أو يتباطئ، ولكن بدرجات مختلفة في كل دولة، ولا بد أن تقوم البنوك المركزية بإجراء عملية معايرة لإجراءاتها حسب ظروفها المحلية".

وذكرت أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أبقى هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.